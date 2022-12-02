زيلينسكي يعلن حظر نشاط المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا

موسكو – سبوتنيك . وقال زيلينسكي في فيديو على “تيلغرام”: “مجلس الأمن القومي والدفاع الذي انعقد الخميس كلف الحكومة بأن تقدم إلى البرلمان الأوكراني مشروع قانون يحظر أنشطة المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ في روسيا الاتحادية في أوكرانيا”.

واعتبر زيلينسكي أنه من الضروري في أوكرانيا تهيئة مثل هذه الظروف التي “لن يتمكن من خلالها أي شخص يعتمد على العدو من التلاعب بالأوكرانيين”.