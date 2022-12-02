الدفاع الروسية تعلن نجاح اختبار نظام دفاع جوي جديد في ميدان ساري شاغان بكازاخستان

موسكو – سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان: “في ميدان ساري شاغان، نجح طاقم قتالي من قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي روسي”.

وقال سيرغي غرابتشوك، رئيس وحدة الدفاع الصاروخي في قوة الفضاء الروسية، إن الصاروخ الجديد أكد المواصفات بعد سلسلة من الاختبارات، وأنجز الطاقم القتالي مهمة ضرب “هدف” بالدقة المطلوبة.