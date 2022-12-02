الإعلان عن تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتين من أوكرانيا

صدرت تحذيرات من الغارات الجوية، صباح اليوم الجمعة، في منطقتي دنيبروبيتروفسك وخاركيف في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

موسكو – سبوتنيك . كما بدت صفارات الإنذار للغارات الجوية في المناطق التي تسيطر عليها كييف في منطقة زابوروجيه الروسية وجمهورية دونيتسك الشعبية.

إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق أوكرانية

وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.

يتم تنفيذ الضربات على السلطة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.