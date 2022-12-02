زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب بالقرب من جزر الكوريل الروسية

أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن المختصين فيها سجلوا اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة اونيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية.

يوجنو ساخالينسك – سبوتنيك . وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل في يوجنو سخالينسك، يلينا سيمينوفا، لوكالة “سبوتنيك”: إنه “تم تسجيل زلزال بقوة 5 درجات عند الساعة 11.29 صباح الجمعة 2 ديسمبر بالتوقيت المحلي (3.29 بتوقيت موسكو).

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 25 كيلومترا” وعلى بعد 98 كيلومتر شرق جزيرة اونيكوتان غير المأهولة.

ووفقا لها، لم ترد معلومات عن شعور السكان في المناطق المجاورة لهذا الزلزال