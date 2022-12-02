سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا وبانتيليمونوفكا بقذائف "الناتو"

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بقصف القوات الأوكرانية لغورلوفكا وبانتيليمونوفكا.

دونيتسك – سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب: “قصفت التشكيلات المسلحة الأوكرانية غورلوفكا وبانتيليمونوفكا في الصباح، وأطلقت ما مجموعه 12 قذيفة من عيار 155 ملم من أسلحة دول الناتو…”.

هذا ولا تزال التشكيلات النازية الأوكرانية تستهدف المدنيين في المناطق المحررة التي انضمت مؤخراً لروسيا الاتحادية، بكل ما أوتيت من أسلحة وذخيرة، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير تلك المناطق بالكامل.