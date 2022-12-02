الولايات المتحدة تحكم على مواطن روسي بالسجن لمدة 46 شهرا بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي إن محكمة محلية أمريكية في نيويورك حكمت على المواطن الروسي تاراس بيفز بالسجن لمدة 46 شهرا بتهمة غسل أكثر من مليون دولار من عائدات الاحتيال عبر الإنترنت.

واشنطن – سبوتنيك . وقال البيان الصحفي يوم الخميس: “حكم على تاراس إيليتش بيفز، وهو مواطن روسي، بالسجن لمدة 46 شهرا بتهمة غسل أكثر من مليون دولار من عائدات الاحتيال عبر الإنترنت المختلفة التي تستهدف العشرات من المواطنين والشركات الأمريكية”.

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وأضاف البيان إن المدعى عليه، عند وصوله إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2019 بتأشيرة سياحية، سجل شركتين في نيويورك لاستخدامهما لغسل عائدات مخطط الاحتيال الخاص به.

وبين نوفمبر 2019 وأبريل 2021، قام بيفز ب غسل عائدات مخطط القرصنة وخطة الاحتيال على المركبات التي يديرها المتآمرون معه، وفقا للبيان.

وتضمن مخطط القرصنة اختراق حسابات مصرفية متعددة، في حين استهدف مخطط الاحتيال على المركبات، الضحايا عن طريق إعلانات الإنترنت لبيع السيارات والدراجات النارية والقوارب، التي لم يتم تسليمها أبدا للمشترين.