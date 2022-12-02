مساعد زيلينسكي: أوكرانيا فقدت أكثر من 13 ألف جندي

قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخايلو بودولياك، يوم الخميس، إن كييف فقدت ما بين 10000 إلى 13000 جندي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

موسكو – سبوتنيك . وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين في بيان وخلال مؤتمر صحفي إن “أكثر من 20 ألف مدني وأكثر من 100 ألف ضابط عسكري أوكراني قتلوا حتى الآن”.

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ومع ذلك، تم تعديل الأرقام من كل من الفيديو والبيان على موقع المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من اليوم.

وقالت نائبة المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في وقت لاحق على تويتر إن النسخة السابقة غير دقيقة، حيث كان ينبغي أن يشير التقدير المستخدم من مصادر خارجية إلى كل من القتلى والجرحى.

وفيما يتعلق بخسائر أوكرانيا: بلا شك، كانت السيدة أورسولا مخطئة – هذا واضح. لهذا السبب أزالوا هذا الفيديو، وأزالوا هذه الأرقام. لأن لدينا التقديرات الرسمية لهيئة الأركان العامة، التي يقدمها القائد العام.

قال بودولياك في ظهور على التلفزيون الأوكراني: “تتراوح بين 10000 و12500-13000 قتيل”.