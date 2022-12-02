بلومبرغ: الشتاء القارص سيتسبب بإرتفاع أسعار الغاز

أشار تقرير أن الظروف الجوية السيئة ستؤدي لتكثيف المنافسة على الوقود بين أوروبا وآسيا مما سيؤدي لارتفاع أسعار الغاز.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة “بلومبرغ” فإن موجة البرد في ديسمبر قد تزيد بشكل كبير من الطلب على الغاو وبخاصة المسال منه والذي تحاول أوروبا استبدال الوقود الروسي به.
كما وتحتاج الدول الآسيوية أيضا إلى موارد الطاقة، مما يخلق ظروفا لارتفاع أسعارها.
وقد يؤدي تجمع الجبهات الباردة في آسيا وأوروبا إلى تكثيف المنافسة على الغاز الطبيعي المسال حيث تسعى الدول إلى استبدال تدفقات الغاز الروسي بالغاز الطبيعي المسال الروسي. وبحسب المقال فقد أصبح الطقس باردا بشكل غير عادي في أجزاء من الصين، حيث سجل المكتب الوطني للأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة في منغوليا وصل لـ47 درجة مئويةتحت الصفر.
وتوقعت شركة الأرصاد الجوية Weather Co، أن يكون الشتاء باردا في أوروبا في الوقت الذي سينخفض فيه الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة المائية.
وفي وقت سابق، ووفقا لبورصة ICE في لندن، تجاوزت تكلفة العقود الآجلة للغاز للتسليم في يناير في مزاد يوم الخميس للمرة الأولى منذ 13 أكتوبر 1700 دولار لكل ألف متر مكعب.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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