بلومبرغ: الشتاء القارص سيتسبب بإرتفاع أسعار الغاز

وقد يؤدي تجمع الجبهات الباردة في آسيا وأوروبا إلى تكثيف المنافسة على الغاز الطبيعي المسال حيث تسعى الدول إلى استبدال تدفقات الغاز الروسي بالغاز الطبيعي المسال الروسي. وبحسب المقال فقد أصبح الطقس باردا بشكل غير عادي في أجزاء من الصين، حيث سجل المكتب الوطني للأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة في منغوليا وصل لـ47 درجة مئويةتحت الصفر.