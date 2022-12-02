السيسي يوضح سبب اهتمامه ببناء الكباري والطرق ويرد على منتقديه… فيديو

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن اهتمامه ببناء الكباري والطرق نابع من حرصه على الأجيال القادمة لمصر، في ظل الزيادة السكانية المطردة.

وأضاف السيسي، في تصريحات على هامش افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة في دلتا مصر، يوم الخميس “أسمع كثيرا من يقول: لماذا تشيدون شبكة طرق؟ ولماذا هذه الكباري؟ أعطونا لنأكل أولا”.

⭕الرئيس السيسي: الناس اللي بتسأل انت بتعمل كباري كتير ليه.. لو ماعملتش كدة هبقى بضيع البلد والجيل اللي جاي#TeNTV pic.twitter.com/TvkICr8uNJ — TeN TV (@TeNTVEG) December 1, 2022

وتابع “لو لم أفعل ذلك فأنا أظلم هذا الجيل والجيل القادم والله… لو لم نقم بالخطة الاستراتيجية الموضوعة قبل أن أتولى الحكم، وقبل من كانوا قبلي. إذَا نحن نضيع البلد ونضيع الناس”.

وأضاف الرئيس المصري “نحن في خير ونعمة. لا أعتقد أن أحدًا يقدر على فعل أكثر مما نفعله نحن”.

وذكر أن حكومته تبني المدن الجديدة بهدف احتواء الزيادة السكانية التي ألقى باللوم عليها، وأنه “لا أحد بإمكانه حل شيء، إذا استمرت”.

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وأوضح أن مشروعات التنمية الجاري تنفيذها، توفر مصدر دخل لنحو 5 ملايين أسرة، داعيا إلى ضبط النمو السكاني، ومحذرا من أن استمرار الزيادة السكانية بالمعدل الحالي يعرقل متطلبات التنمية.

وأشار إلى أن لدى حكومته خطط اقتصادية تسعى إلى توطين الصناعة وجذب الاستثمارات المباشرة وتقليل فاتورة الاستيراد.