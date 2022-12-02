"الكمين" عمل يضاف إلى التعاون الروسي الإماراتي

استضافت سينما “موسكوسموس” في العاصمة الروسية موسكو، الفيلم الحربي الإماراتي “الكمين” من إخراج بيير موريل وتأليف براندون بيرتيل، وكورتيس بيرتيل.

واللافت للانتباه أن هذا الفيلم عرض باللغة العربية وترجم إلى اللغة الروسية ليكون أول عمل إماراتي في مجال التبادل السينمائي مستوحى من قصة حقيقية لأبطال في الجيش الإماراتي.

وخلال حفل الافتتاح، دعا سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد أحمد الجابر، الحضور إلى وقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء.

وقال السفير الإماراتي: “إن أغلى الفداء هو التضحية بالأرواح في سبيل الحفاظ على الأوطان وحماية مكتسباتها والذود عن أراضيها وحماية من يعيش على أرضها لينعموا بالأمن والاستقرار في أوطانهم”.

وأضاف الجابر: “لقد سطر أبناء الإمارات شهداؤنا الأبرار أروع الأمثلة على الشجاعة والتضحية والعطاء، وقد تم إعلان الـ30 من نوفمبر/تشرين الثاني يوم الشهيد، تخليدا لذكرى استشهاد أول إماراتي للدفاع عن الوطن، وهو الشهيد سالم سهيل الدهماتي، وفيلم “الكمين” يعرض لأول مرة في روسيا الاتحادية، ومستوحى من أحداث حقيقة، حيث وقع جنود إماراتيون في الكمين الذي نصبه مقاتلون معادون”.

وشكر سعادة السفير، وزارة الخارجية الروسية، وحكومة موسكو على دعمهم لإنجاح عرض هذا الفيلم، ولجميع من ساهم في التنظيم والتعاون مع البعثة الدبلوماسية.