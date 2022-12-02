الدفاع الروسية تعلن استسلام 11 جنديا أوكرانيا في جمهورية لوغانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن “أحد عشر جنديًا أوكرانيًا استسلموا خلال يوم واحد، في جمهورية لوغانسك الشعبية، على محور كراسني-ليمان، إضافة إلى خسائر في الأرواح بلغت أكثر من مئة بين قتيل وجريح”.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي: “نتيجة لأضرار النيران، تم تشتيت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وإعادتها إلى مواقعها الأصلية، وفاقت الخسائر التي تكبدها العدو على هذا المحور مئة قتيل وجريح أوكراني، إضافة لدبابتين، ومركبات قتالية مدرعة وشاحنتين صغيرتين، واستسلم أحد عشر جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأشارت الوزارة إلى أنه على محور كراسني-ليمان أُلحقت هزيمة بثلاث مجموعات تكتيكية للعدو، كانت تحاول التقدم في اتجاه تشيرفونوبوبوفكا.

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وأضافت أنه على محور كوبيانسك، أحبطت ضربات سلاح الجو ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، محاولة لمجموعتين تكتيكيتين من القوات الأوكرانية للهجوم من منطقة كوتلياروفكا، في مقاطعة خاركوف.

وأكدت الوزارة أنه “خلال يوم واحد، تم القضاء على أكثر من خمسين عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابتين وأربع عربات قتال مشاة ومدرعتين من طراز كوزاك دمروا خلال يوم واحد”

هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.