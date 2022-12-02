الأمم المتحدة تحقق في شريط فيديو لإعدام أسرى حرب روس

أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث أوكرانيا، إيريك ميسي، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة تجري تحقيقا يتعلق بشريط الفيديو، الذي يصور الجنود الروس المقتولين في ماكييفكا.

جنيف- سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي: “نحن على دراية بهذا الحدث، اللجنة تجري تحقيقا بشأن الفيديو وجودته ومصداقيته، بالإضافة إلى عناصره من أجل التعمق في جوهر القضية”.

هذا ووجهت روسيا الاتحادية، في وقت سابق، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس لدى القوات الأوكرانية، وطلبت منه توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا الاتحادية بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إساءة معاملة أسرى الحرب الروس في أوكرانيا، وطلبت توزيعها على الجمعية العامة ومجلس الأمن.

“بعثنا اليوم برسالة حول هذه المسألة إلى أنطونيو غوتيريش وطلبنا منه توزيعها كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. يجب محاسبة أوكرانيا على جرائم الحرب التي ارتكبتها”.

وأضاف بوليانسكي على قناته في “تلغرام”: “اليوم قمنا بتوزيع رسالة كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحتوي على معلومات حول أدلة جديدة على سوء معاملة أوكرانيا لأسرى الحرب الروس ونداء إلى (الأمين العام للأمم المتحدة) غوتيريش لوقف انتهاكات كييف للقانون الإنساني الدولي”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة روسيا توجه رسالة إلى الأمم المتحدة حول المعاملة غير الإنسانية لأسرى الحرب الروس في أوكرانيا

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن بعثة روسيا الاتحادية ستواصل “تركيز انتباه زملائنا الأجانب على هذه الجرائم وغيرها من جرائم نظام كييف خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة“.