قائد سلاح البحرية الإيراني: المسؤولون الأمريكيون توسلوا للإفراج عن سفنهم في البحر الأحمر

كشف قائد سلاح البحرية الإيراني، اليوم الجمعة، أن “المسؤولين الأمريكيين توسلوا لإيران للإفراج عن ‏سفنهم، التي تمت مصادرتها في البحر الأحمر، ولم يجرؤوا على دخول المنطقة”.‏

قال ذلك الأدميرال شهرام إيراني، قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران، مضيفا أن هناك “سربين من إيران يقومان بدوريات في مضيق ملقة ومضيق باب المندب لعرقلة الأعداء من تدبير مؤامرات ضد المصالح الإيرانية”، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وحذر إيراني من أن “البحرية الإيرانية تعمل بما يتماشى مع اللوائح الدولية وعلى أساس موقف احترافي، ولكن إذا رأت أن الأعداء يستخدمون معدات غير مبررة، فإن القوة البحرية الإيرانية سترد بشكل حاسم”.

وفي إشارة منه إلى ضبط سفن أمريكية في البحر الأحمر، إثر استخدام القوات الإيرانية لمدمرة “جماران”، قال قائد البحرية الإيرانية إن “المسؤولين الأمريكيين توسلوا للإفراج عن السفن، لكن القوات الإيرانية ألقت بزوارقهم في المياه، لذا لم يجرؤوا على العودة إلى المنطقة حتى الآن”، وفقا لقوله.

وبشأن الدبلوماسية البحرية، قال القائد إن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أصدر مرسوما العام الماضي، وأن القوات البحرية الإيرانية تسعى إلى الاحترام المتبادل في تفاعلها مع الدول الصديقة، وأولئك الذين يعطون أهمية للارتباطات الودية”.

وأضاف شهرام إيراني أن بحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجحت اليوم في رفع العلم الإيراني، وذلك باستخدام قدرات الشباب والعلماء والصناعيين داخل الدولة الإسلامية.

البحرية الإيرانية تكشف تفاصيل هجوم الزوراق المجهولة على مدمرة جماران في البحر الأحمر

وفي شهر سبتمبر/ أيلول، كشف القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، تفاصيل اصطدام المدمرة الإيرانية “جماران” بزورق أمريكي.

ونقلت وكالة “إيرنا” عن اللواء عبد الرحيم موسوي، أنه تم إبلاغ الأمريكيين عبر وسيط بأن سفنهم تقع في منطقة محددة وتحذيرهم بشأن مراعاة القوانين الدولية.