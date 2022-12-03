العراق يتوقع زيادة إيران لكميات الغاز المورد إليه لمواكبة أحمال الشتاء

قالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، إنها عقدت اتفاقا مع إيران بشأن كميات الغاز المورد.‏

وتوقعت الوزارة زيادة الإطلاقات الإيرانية، بعد مباحثات رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع الجانب الإيراني، خلال زيارته إلى طهران، الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، إن “الوزارة تبذل مساعي كبيرة واتصالات واجتماعات مع السفير الإيراني ومخاطبات مع وزارة الطاقة الإيرانية، بخصوص زيادة إطلاقات الغاز لصالح المحطات، لأن هناك اتفاقا على أن تكون جاهزة لمواكبة ذروة الأحمال الشتوية وحتى الصيفية”.

إيران تطمئن الجانب العراقي برفع حجم الغاز المورد

وتوقع موسى وأعرب عن أمله أن “تكون هناك زيادة بإطلاقات الغاز لصالح محطات الوزارة، خصوصا ونحن مع دخول ذروة الأحمال الشتوية، ومن ثم لدينا خطة كبيرة وقابلة للتنفيذ وهي طارئة لمواكبة ذروة الأحمال الصيفية من الآن”، مؤكداً، أن “الخطة تحتاج إلى إطلاقات وقودية كافية”.

ولفت إلى أن “هناك اتفاقيات وعقودا موقعة بين الجانبين العراقي والإيراني على إطلاقات محددة شتاء وأخرى صيفا، وبالتالي المفاوضات جارية والتنسيق عال مع الجانب الإيراني لضمان هذه الإطلاقات واستدامة عمل المحطات”، مشيرا إلى أنه “سيتم بحث هذا الملف بشكل أكبر وتفصيل أكثر في الأيام المقبلة”.

ونوه إلى أن “هناك 4 خطوط مرتبطة مع الجانب الإيراني بجزء من مناطق جنوب العراق والمحافظات الوسطى وديالى، تدفع كمية محددة”، مشيرا إلى أن “الجانب الإيراني أعرب عن استعداده لزيادة كمية الطاقة المدفوعة من خلال الخطوط الإيرانية، وبالتالي ضمن محددات وضمن مديات وسقوف يجري الاتفاق عليها مع وزارة الكهرباء حسب الحاجة”.

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح يوم الثلاثاء الماضي، إلى مطار طهران الدولي في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية، على رأس وفد رفيع المستوى.