لماذا انقسم الليبيون حول دعم الدبيبة لتونس وتسديد الديون المستحقة

تتباين الآراء بشأن الخطوة التي اتخذها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بتعهده بتسديد ديون مستحقة لتونس في ظل أزمة اقتصادية عالمية، وتقديم الدعم لها عبر اتفاقيات ومشروعات جديدة من شأنها مساندة الوضع الاقتصادي.

فريق يرى أن الدبيبة “يقدم الدعم لتونس” في محاولة لكسب مواقف مؤيدة له من دول الجوار ويربط بين الخطوة ومساع من أجل رفع الحظر عن الأموال المجمدة في تونس وبعض العواصم، فيما يرى فريق آخر أن الدعم لتونس عبر الاتفاقيات والمشروعات يمثل أهمية للحفاظ على وضعها الاقتصادي نظرا لما لها من تأثيرات مهمة على الوضع في ليبيا في مختلف المجالات.

وتعهد الدبيبة، أمس الخميس بتسديد ديون مستحقة لتونس التي يزورها، إضافة إلى توحيد نقطة الجمارك الحدودية بين البلدين.

وقال الدبيبة خلال اجتماع في تونس العاصمة مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وأعضاء الاتحاد وفق بث مباشر لمنصة “حكومتنا” الليبية إن “الحكومة الليبية ستسدد 250 مليون دولار ديونا مستحقة لتونس قبل نهاية العام الجاري وهي متعلقة بديون علاجية لمرضى ليبيين ومستحقات الكهرباء”.

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ومن المرتقب أن تنعقد اللجنة الليبية-التونسية العليا لمتابعة الاتفاقيات والمشروعات التي جرى الحديث بشأنها خلال زيارة الدبيبة والوفد المرافق له للعاصمة تونس.

واستقبلت تونس مئات الجرحى الليبيين منذ اندلاع الاقتتال الداخلي في ليبيا عقب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، كما ربطت تونس شبكتها الكهربائية في مناطقها الغربية مع ليبيا لتعويض نقص الإنتاج بسبب تضرر أبراج نقل التيار.

وكانت مسألة تسديد الديون الليبية أحد أهم نقاط الخلاف بين تونس والحكومات الليبية المتعاقبة، وبدا أن الدبيبة عازم على تسوية هذه الملفات العالقة.

في الإطار، قال البرلمان الليبي الدكتور علي الصول إن الإجراء الذي اتخذه رئيس الحكومة “منتهية الولاية” بتعهده بسداد ديون لتونس “في غير محله”، وأنه لا يحق له اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة بعد أن سحبت الثقة منه وأصبحت حكومته فاقدة للشرعية.

وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك” أن ما يقوم به الدبيبة هو شراء للولاءات، ومحاولة للحصول على مزيد من الدعم الإقليمي للحفاظ على منصبه.

ولفت إلى عدم إمكانية الحصول على الأموال لتسيد الديون المستحقة لتونس من المصرف المركزي، في حين أن الدبيبة يحاول الضغط على المجتمع الدولي من أجل رفع الحظر عن الأموال المجمدة في الخارج منها تونس، بالإضافة للممتلكات الليبية المستثمرة في الخارج ومنها تونس أيضا.

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ولفت إلى أن ما يقوم به الدبيبة في الوقت الراهن “ستتبين انعكاساته السلبية على الاقتصاد الليبي والمستوى المعيشي السيئ في ليبيا في المستقبل القريب، خاصة في حال دفع المبالغ الحالية في ظل أزمة اقتصادية”.

في المقابل، قال عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا محمد معزب، إن ليبيا لا تحكمها قوانين، وأن كل ما يجري فيها تحكمها العلاقات الشخصية والمنافع الآنية.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن آخر موازنة لها كانت في 2015 وبعدها خضعت لترتيبات مالية تستطيع تطويعها حسب طلب المسؤولين.

ولفت إلى أن إعانة تونس عبر المشروعات والاتفاقيات التي بحثتها الحكومة خلال الزيارة هي “من باب المحافظة على الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وأن لها أثارا كبيرة على الوضع في ليبيا، حيث تعد تونس نافذة مهمة لليبيا اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وسياحيا، ما يعني أن تقديم العون لها ينعكس إيجابا على الوضع في ليبيا”.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الليبية في بيان صحفي أن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له، عقدوا اجتماعا مع نظرائهم من الجانب التونسي، لبحث المصالح المشتركة بين البلدين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.