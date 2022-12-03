خيبة أمل في تل أبيب… تايلاند تحكم على شرطي إسرائيلي بالسجن 18 شهرا

قضت محكمة في تايلاند بالحكم على شرطي إسرائيلي في “حرس الحدود” بالسجن 18 شهرا، رغم مناشدة إسرائيل السلطات في بانكوك بعدم سجنه.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم الجمعة، إن محكمة في جزيرة بوكيت في تايلاند قضت اليوم بسجن غال شموئيل بيرغون، وهو شرطي من “حرس الحدود” لمدة عام ونصف.
وأوضحت أن بيرغون اعتقل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما عثر الأمن التايلاندي في مطار بوكيت في حقيبته على مخزني بندقية يحويان 55 طلقة.
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ولدى استجوابه، اعترف الشرطي بأن الرصاصات كانت له، مدعيا أنه نسيها عن طريق الخطأ في الحقيبة.
وأضافت الصحيفة أن السفارة الإسرائيلية لدى بانكوك كانت تتابع القضية خطوة بخطوة “وخلف الكواليس كانت هناك محاولة للإفراج عنه لكونه ضابط شرطة”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إطلاق سراح الشرطي الإسرائيلي ووضعه قيد الإقامة الجبرية لدى أحد أقاربه في تايلاند مع عدم السماح له بمغادرة البلاد، قبل أن تقرر المحكمة اليوم سجنه.
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