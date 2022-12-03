الكاميرون تخرج من كأس العالم 2022 بعد أن تثير دهشة البرازيل

خرج المنتخب الكاميروني لكرة القدم من منافسات بطولة كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن حقق فوزا على منتخب البرازيل (1-0) في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة.

وأحرز المهاجم الكاميروني، فينسينت أبو بكر، هدف الفوز الوحيد على البرازيل، في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، لكن فشلت الكاميرون بالنهاية في التأهل للدور الـ16 للبطولة.

وبعد أن أحرز أبو بكر الهدف في شباك البرازيل، تعرض للطرد خارج الملعب، بسبب خلع قميصه أثناء احتفاله بالفوز، خاصة وأنه تم تحذيره من القيام بهذا في وقت سابق.

وخرج المنتخب الكاميروني من بطولة كأس العالم 2022، بعد أن توقف رصيده عند 6 ست نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري، الذي هزم صربيا بنتيجة (3 -2) في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة.

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وكان منتخب الكاميرون يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة وبفارق نقطتين عن صربيا صاحبة المركز الثاني.