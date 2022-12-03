مجموعة السبع الكبار تتابع فعالية سقف سعر النفط الروسي وتحتفظ بإمكانية تعديله

أعلنت مجموعة الدول السبع الكبار وأستراليا، أنهما ستتابعان فعالية تحديد سقف سعر النفط الروسي، وأنهما تحتفظان بإمكانية تعديله عند الضرورة.

واشنطن – سبوتنيك . وجاء في بيان المجموعة: “نلتزم متابعة عن كثب فعالية وتأثير سياسة سقف السعر. مستعدون لمراجعة وتعديل سقف السعر عند الضرورة”.

إعلام غربي يحذر من “قفزة” في أسعار النفط بسبب تحديد سقف لسعر النفط الروسي

وأشار البيان إلى أن دول مجموعة السبع الكبار وأستراليا تؤكدان عزمهما بالتخلي التدريجي عن النفط الروسي في أسواقهما الداخلية.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك،، أن روسيا تتخذ موقفا متشددا بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدًا أن ذلك غير المقبول بغض النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم.