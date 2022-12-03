الخزانة الأمريكية: تحديد سقف سعر النفط الروسي يؤمن تدفقه الأرخص سعرا للأسواق العالمية

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن تحديد سقف سعر النفط الروسي سيؤمن تدفق النفط الأرخص سعراً إلى الأسواق العالمية وسيمنع الانقطاعات في التوريد العالمي.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت يلين في بيان لها: “سقف السعر سيحفز تدفق النفط الروسي المخفض إلى الأسواق العالمية وتم تطويره من أجل المساعدة في حماية المستهلكين والشركات من الانقطاعات في التوريدات العالمية”.

مجموعة السبع الكبار تتابع فعالية سقف سعر النفط الروسي وتحتفظ بإمكانية تعديله

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك،، أن روسيا تتخذ موقفا متشددا بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدًا أن ذلك غير المقبول بغض النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم.