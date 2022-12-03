مصادر: إرسال قوات خاصة بولندية إلى منطقة دنيبروبتروفسك لتحديد السكان المحليين الذين يساعدون روسيا

أفاد مصدر روسي لإنفاذ القانون، اليوم السبت، بوصول مفرزة مشتركة من ضباط المخابرات والقوات الخاصة البولندية، يرتدون الزي الأوكراني وتخضع لقيادة الناتو، إلى مدينة مارغانيتس، الواقعة بالقرب من دنيبروبتروفسك، لتحديد السكان المحليين الذين يساعدون روسيا.

غينيتشيسك، منطقة خيرسون – سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “وفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا في القوات المسلحة الأوكرانية، وصلت وحدة تتألف من أفراد من القوات الخاصة والقوات الخاصة البولندية، يرتدون الزي الأوكراني، إلى مدينة مارغانيتس”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بولندا تؤكد أنها لن تسلم أوكرانيا أنظمة صواريخ “باتريوت”

وأضاف المصدر إن “مهمتهم الرئيسية، كما يقولون، هي تصفية وتنظيف الأشخاص الذين يساعدون روسيا”.

وتابع المصدر أنه وفقا لمصادر داخل القوات المسلحة الأوكرانية، فإن هذه المفرزة البولندية ليست تابعة للقيادة العسكرية الأوكرانية، ولكنها تخضع لسيطرة الناتو.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.