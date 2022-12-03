ماكرون: أجريت "مناقشة صادقة وواضحة" مع إيلون ماسك

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه التقى برئيس تويتر، إيلون ماسك، يوم الجمعة، لمناقشة إنتاج السيارات الكهربائية، من بين قضايا أخرى.

موسكو – سبوتنيك . وقال ماكرون على تويتر: “تماشيا مع طموحنا في إزالة الكربون وإعادة تصنيع فرنسا وأوروبا، تبادلنا مع إيلون ماسك المشاريع الصناعية الخضراء المستقبلية، مثل تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات”.

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وقال الرئيس الفرنسي إنه أجرى “مناقشة واضحة ونزيهة” مع ماسك”، وأضاف أن فرنسا ستعمل مع تويتر لتحسين حماية الطفل عبر الإنترنت.

وقال ماكرون أيضا: “أكد لي إيلون ماسك هذا اليوم، دعونا نحمي أطفالنا بشكل أفضل عبر الإنترنت!”، مضيفًا أن تويتر بحاجة إلى بذل جهود للامتثال للوائح الأوروبية فيما يتعلق “بسياسات المستخدم الشفافة، وتعزيز كبير للإشراف على المحتوى وحماية حرية التعبير”.