رئيس الوزراء البريطاني يجري محادثات مع الرئيس التركي وأمير قطر

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن رئيس الوزراء ريشي سوناك أجرى محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودار الحديث حول القضايا السياسية والاقتصادية.
موسكو – سبوتنيك. ورحب رئيس الوزراء البريطاني في حديثه مع أمير قطر بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القوية بين بريطانيا وقطر، واتفق الطرفان على مواصلة التعاون.
ويشار في بيان المكتب إلى أنه في حديثه مع أردوغان، ناقش سوناك الوضع في أوكرانيا، وقد اتفق الطرفان على أهمية المحافظة على دعم الأوكرانيين.
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