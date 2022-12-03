مجموعة السبع الكبار تحدد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا للبرميل

أعلنت مجموعة الدول السبع الكبار أن المجموعة، إلى جانب أستراليا، توصلت إلى الإجماع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل.

واشنطن – سبوتنيك . وجاء في بيان المجموعة: “دول السبع الكبار وأستراليا، بصفتهما أعضاء تحالف تحديد الأسعار، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2022، توصلا إلى الإجماع حول السعر الأقصى للنفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل”.

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ويشار في البيان إلى أن سياسة تحديد سقف سعر النفط الروسي ستدخل حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ ديسمبر، “أو في وقت قريب بعد هذا التاريخ”.

وأكدت المجموعة أن القرار حول تحديد سقف سعر المنتجات النفطية الروسية سيدخل حيز التنفيذ في 5 شباط/فبراير 2023.

ومن جانبه، كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقاته على فكرة قيام الغرب بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية ، مرارًا، بأن روسيا لن تورد أي شيء للخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها.