دمرت مجموعة من المدافع الذاتية الدفع “أكاتسيا” التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع مدفعية لمسلحين أوكرانيين على الجبهة في اتجاه زابوروجيه.

ونقل مراسل وكالة “سبوتنيك” عن قائد وحدة المدفعية في القوات الروسية، قوله: “المهمة هي تدمير معدات الدعم. غادرنا مع طاقمين، اتخذنا موقعا لإطلاق النار. شوهد الهدف من طائرة مسيرة رباعية “كفادروكوبتر”. أطلقنا النار وتم إصابة الهدف… اليوم دمرنا مدفعية العدو”.

وأفاد مصدر روسي لإنفاذ القانون، اليوم السبت، بوصول مفرزة مشتركة من ضباط المخابرات والقوات الخاصة البولندية، يرتدون الزي الأوكراني وتخضع لقيادة الناتو، إلى مدينة مارغانيتس، الواقعة بالقرب من دنيبروبتروفسك، لتحديد السكان المحليين الذين يساعدون روسيا.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “وفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا في القوات المسلحة الأوكرانية، وصلت وحدة تتألف من أفراد من القوات الخاصة والقوات الخاصة البولندية، يرتدون الزي الأوكراني، إلى مدينة مارغانيتس”.

وأضاف المصدر إن “مهمتهم الرئيسية، كما يقولون، هي تصفية وتنظيف الأشخاص الذين يساعدون روسيا”.

مصادر: إرسال قوات خاصة بولندية إلى منطقة دنيبروبتروفسك لتحديد السكان المحليين الذين يساعدون روسيا

وتابع المصدر أنه وفقا لمصادر داخل القوات المسلحة الأوكرانية، فإن هذه المفرزة البولندية ليست تابعة للقيادة العسكرية الأوكرانية، ولكنها تخضع لسيطرة الناتو.