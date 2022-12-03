السعودية تمدد وديعة بـ3 مليارات دولار لدى باكستان

أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني، وذلك عبر الصندوق السعودي للتنمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

رئيس وزراء باكستان: السعودية من أعظم الأصدقاء ولها مكانة خاصة في قلوب الجميع

وأضافت أن تمديد الوديعة يأتي استمرارًا للدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لباكستان.

وأوضحت أن القرار يهدف إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في إسلام آباد ومساعدتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد- 19”.