روسيا والجزائر تبحثان زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بينهما

وأوضح أنه “في الوقت الراهن هناك رحلتان أسبوعيا من الجزائر العاصمة إلى موسكو”.

وتابع: “نريد زيادة هذا العدد، وكذلك إطلاق رحلات مباشرة من الجزائر العاصمة إلى مدينة سانت بطرسبورغ”.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة، سيتمكن المواطنون الروس ليس فقط من زيارة الجزائر، بل واستخدام مطار العاصمة الجزائرية “ترانزيت” عند سفرهم إلى أوروبا.

كما لفت إلى أن الجزائر هي أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، وتقع أراضيها في مناطق مناخية مختلفة في آن واحد، وهو ما يثير اهتمام السائحين.