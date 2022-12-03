خروج قطار يحمل دبابات أمريكية عن القضبان في اليونان

خرج قطار يحمل معدات عسكرية للجيش الأمريكي عن القضبان بالقرب من ميناء ألكسندروبوليس شمالي اليونان.

وذكر الحزب الشيوعي اليوناني على بوابته الإلكترونية، أن الحادث وقع صباح أمس الجمعة.

وأضاف أن القطار خرج عن القضبان خارج ميناء بالقرب من المحطة.

وأوضح الموقع أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث، كما تم استدعاء رافعات ومعدات أخرى لإعادة القطار إلى مساره.

وكشف أن القطار كان يحمل دبابات ومدرعات وحاويات تم تفريغها أخيرا في الميناء، تابعة للجيش الأمريكي لإرسالها إلى قوات الناتو.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء ألكسندروبوليس، وفقا لمسؤولين أمريكيين، تم استخدامه من قبل الأمريكيين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا.

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وقد أثار الحادث قلق سكان المنطقة الذين يراقبون باستمرار كيفية نقل المعدات العسكرية، فيما لا أحد يعلم بمحتويات الحاويات المغلقة التي تعبر مناطق سكانية في ألكسندروبوليس.