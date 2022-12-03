أكبر شركة أوكرانية للطاقة تعلن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة كييف

أعلنت شركة “دي تيك” الأوكرانية، اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي بصورة طارئة في العاصمة كييف.

وقالت الشركة في بيان لها: “تحدث حالات انقطاع التيار بصورة طارئة في كييف”، مشيرة إلى أن “جداول انقطاع التيار الكهربائي التي تم إعدادها مسبقًا لا تعمل بعد، ويبذل المتخصصون من “دي تيك” جنبًا إلى جنب مع خبراء من مرفق الطاقة الأوكراني كل ما في وسعهم لتحقيق الاستقرار”.

أوكرانيا تعلن أن جميع محطات الكهرباء في البلاد تضررت نتيجة الضربات الصاروخية

وفي وقت سابق من اليوم، حدث انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في منطقة أوديسا، وفقًا لمسؤولين محليين.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، أمس الجمعة، إن الحكومة ستراقب عن كثب انقطاع التيار الكهربائي الذي تفرضه السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأ المزيد من الناس في الشكوى من المخالفات المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي المقرر.

وكانت القوات الروسية قد استهدفت منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا ابتداءً من 10 أكتوبر/تشرين الأول، ردًا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية وقصف جسر القرم، والذي تعتقد موسكو أنه تم تنفيذه من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وبعد سلسلة أخرى من الهجمات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.

وبناء عليه حثت السلطات الأوكرانية مواطنيها على الحد من استخدامهم للكهرباء، ولجأت إلى محاولة تنظيم جداول لقطع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة من البلاد.