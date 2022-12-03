العراق… عشرات من سائقي الشاحنات يقطعون طريقا حيويا جنوبي البلاد

تسبب عشرات من سائقي الشاحنات في العراق، اليوم السبت، في قطع طريق حيوي يربط بين محافظتي البصرة وذي قار، جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “يقين” العراقية عن مصادرها أن عشرات السائقين قطعوا الطريق الدولي السريع بصرة – ناصرية على طريق تل اللحم جنوبي محافظة ذي قار.

وأوضحت المصادر أن سبب إقدام السائقين على قطع الطريق، هو فرض غرامات كبيرة عليهم بسبب تجاوز الحمولات السعة المحددة.

وفي وقت سابق، قال مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان الياسري، إن الاحتياطيات الدولارية لدى البنك قد تخطت الـ90 مليار دولار، وأن”قيمة العملة العراقية أو الرصيد تعدى 160 ‎%‎، حيث بلغت قيمة الدينار العراقي أكثر من دينار ونصف”.