تونس وليبيا توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الأيدي العاملة

وقعت كل من تونس وليبيا، اليوم السبت، مذكرة تفاهم في مجال الأيدي العاملة المتخصصة بين البلدين.

ووفقا لبيان نشره موقع “نسمة” التونسي فإن كلا من وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي نصر الدين نصيبي، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، قد شهدا أمس الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم في مجال التشغيل وتبادل اليد العاملة والتكوين المهني بين البلدين.

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وحسب البيان فإن الوزير التونسي أكد “أهمية تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الشقيقة ليبا وتأكيد الروابط المتينة التي تجمع البلدين والإسهام في المخطط الإعماري التي تسعى الحكومة الليبية على تنفيذه في هذه المرحلة”.

وأوضح النصيبي أن “مذكرة التفاهم تفتح مجالات تعاون كبيرة ومتواصلة في مجال تبادل اليد العاملة المختصة والاستئناس بالتجربة التونسية في مجال التشغيل التكوين المهني لخلق التكامل الاقتصادي بما يخدم مصلحة البلدين”.

أما وزير العمل الليبي، فقد أكد رغبة بلاده في “الاستفادة من التجربة التونسية في مجال التشغيل والتكوين المهني واستجلاب اليد العاملة التونسية المختصة لما تحظى به من سمعة طيبة على المستوى الدولي”.

جدير بالذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، كان قد زار تونس الأربعاء والخميس الماضيين، حيث ناقش عددا من القضايا محل لااهتمام المشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد.