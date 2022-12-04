قناة عبرية: اتفاق "نتنياهو سموتريتش" يزيد هدم المنازل في الضفة الغربية

ذكرت قناة عبرية، اليوم السبت، أن اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، مع زعيم اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، سيزيد هدم المنازل في الضفة الغربية.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن هذا الاتفاق سيمنح سموتريتش صلاحيات وسلطات كبيرة على المستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية، وذلك ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه، يوم الأربعاء الماضي، بينهما.

ويفترض أن يتم تسليم زعيم “حزب الصهيونية الدينية”، سموتريتش، السلطة على وحدتي الاستيطان والأراضي المفتوحة التابعة للإدارة المدنية في البلاد، ومن المحتمل أن يتولى رئيس الحزب نفسه “سموتريتش” هذه المسؤولية وليس عضوا آخر في حزبه “الصهيونية الدينية”، فضلا عن تولي عضو آخر في الحزب وزارة المالية.

ההישג של סמוטריץ’: המנהל האזרחי יפורק עד שנת 2024 https://t.co/LtIpQbkvwv@IdoBenp pic.twitter.com/9GcKtntOBu — ערוץ 7 (@arutz7heb) December 1, 2022

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن سموتريتش قد طالب في البداية للحصول على منصب وزير الدفاع، ولكن نتيجة لضغوط أمريكية بشأن عدم تكليف زعيم التيار اليميني المتطرف بإدارة وزارة حساسة مثل وزارة الدفاع، فإن نتنياهو رفض هذا الطلب.

وفور التوقيع على الاتفاق بين نتنياهو وسموتريتش، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف أن هذا الاتفاق يشكل “خطوة مهمة أخرى تقربنا من إقامة حكومة يمينية وطنية تعتني بجميع مواطني إسرائيل”.