"حزب الله": الحل في فلسطين لن يكون إلا بالمقاومة المسلحة

أكد “حزب الله” اللبناني، اليوم السبت، أن “الحل في فلسطين بالمقاومة المسلحة، ولا حل غيره للتحرير والحماية”.

قال نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على “تويتر”: “مجرم صهيوني يقتل شابا فلسطينيا أعزل قرب نابلس أمام العالم”، متسائلا: من يحمي الشعب الفلسطيني من إجرام الصهاينة؟ من يحمي العالم من خطر الصهيونية؟.

وأضاف نعيم قاسم، “لن نشكو إلى المستكبرين المتواطئين. الحل بالمقاومة المسلحة، ولا حل غيره للتحرير والحماية”.

مجرم صهيوني يقتل شاباً فلسطينياً أعزل قرب نابلس أمام العالم! من يحمي الشعب الفلسطيني من إجرام الصهاينة؟ من يحمي العالم من خطر الصهيونية؟ لن نشكو إلى المستكبرين المتواطئين. الحل بالمقاومة المسلحة، ولا حل

غيره للتحرير والحماية.#الشيخ_نعيم_قاسم — الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) December 3, 2022

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد صرحت أن “إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، يعتبر جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا”.

وأعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، “استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية”.

وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها، أن “هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل”.

هذا وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ من الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.