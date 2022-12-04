كيف يتم تدريب أطقم الغواصات الحربية في محطات خاصة على الأرض؟

تطور روسيا أنظمة خاصة بتدريب أطقم الغواصات الحربية، عبارة عن محطات ثابتة على سطح الأرض مجهزة بوسائل تحاكي ظروف العمل في البحار.

ومن هذه الأنظمة نظام يطلق عليها اسم “كومبليكس ترينينغ سيستم”، وهو نظام مصمم لتدريب أطقم غواصات الديزل، حسبما ذكر موقع “روس أوبورون إكسبورت” الروسي.

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ولفت الموقع إلى أن هذا النظام يوفر إمكانيات خاصة لتدريب الأطقم البحرية على أسس العمل داخل الغواصات الحربية، إضافة إلى التدريب على تنفيذ المهام المتقدمة التي تشمل مهام القيادة.

ويتكون نظام التدريب من مراكز سيطرة تشبه تلك الموجودة في أنواع مختلفة من الوحدات البحرية، إضافة إلى مراكز للقيادة وإدارة المعارك الحربية وفصول تعليمية.

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كما تضم أنظمة خاصة للتدريب على تنفيذ مهام المراقبة البحرية والجوية وأنظمة مختلفة للاتصالات، ووسائل تدريبية أخرى.

كما يمكن للمتدربين محاكاة استخدام وسائل القتال المختلفة والعمل في الظروف العادية وظروف الطوارئ وتنفيذ المهام خلال الإبحار تحت الماء أو على السطح.

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ويشمل النظام تدريب أطقم الغواصات على التغلب على وسائل مكافحة الغواصات التي يمكن استخدامها ضدهم سواء من الطائرات أو السفن أو الغواصات المعادية، إضافة إلى مكافحة الألغام البحرية.