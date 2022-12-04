غوتيريش يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى المجتمع الدولي بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة “أصحاب الهمم”.

ويحتفل العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة “أصحاب الهمم” في الـ 3 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

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وقال غوتيريش، في تدوينة على صفحته الرسمية على “تويتر”، اليوم السبت، إن العالم يواجه أزمات متتالية تؤثر على أصحاب الهمم بشكل غير متناسب.

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء المجتمعات، مشيرا إلى أن مشاركتهم تمثل عملية في غاية الأهمية لتحقيق العدالة للجميع.

Our world is confronting a cascade of crises that are disproportionally impacting persons with disabilities. Their active participation & full inclusion in decision-making processes is crucial to build an accessible and equitable world for all. pic.twitter.com/3zYV9SlRMO — António Guterres (@antonioguterres) December 3, 2022

واعتبر غوتيريش أن إدماج “أصحاب الهمم” في المجتمعات ومشاركتهم في صنع القرارات يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة حول العالم.