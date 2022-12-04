الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة… فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ليل السبت/الأحد، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس.
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن قصفا إسرائيليا يستهدف عدة مواقع في قطاع غزة الآن، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات في مدينة رفح الفلسطينية.
وأضاف أن “طيران الاحتلال يغير على هدف في مدينة رفح جنوب القطاع”.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، صعَّدت إسرائيل من عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، آخرهم الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، الذي اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله “بدم بارد” في بلدة حوارة جنوب نابلس.
ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه العمليات ترجمة فعلية لتوجيهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لم يتول منصبه بعد، لكنه سبق وتعهد بتخفيف إجراءات إطلاق النار على الفلسطينيين.
تركيا تعرب عن قلقها من سقوط قتلى فلسطينيين في القدس والضفة
أمس, 18:56 GMT
ويعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومته، التي تضم وفق الاتفاق الموقع حتى الآن، شخصيات من أقصى يمين الخارطة السياسية الإسرائيلية، سوف تشغل بما في ذلك مناصب أمنية حساسة، تنعكس بشكل مباشر على الصراع مع الفلسطينيين
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