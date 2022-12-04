شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو إسرائيل من قطاع غزة مساء أمس.

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة”، مؤكدا أنه تم استهداف نفق تابع لحركة حماس جنوبي قطاع غزة، وورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس حيث تشكل الورشة موقعًا مركزيًا لإنتاج معظم القذائف الصاروخية التابعة للحركة”، حسب قوله.

وأضاف أن الغارات الجوية التي تأتي لتطول هي أيضا قدرات بناء القوة والتسلح لدى حماس في قطاع غزة.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة شلوميت في غلاف القطاع.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، صعَّدت إسرائيل من عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، آخرهم الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، الذي اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله “بدم بارد” في بلدة حوارة جنوب نابلس.

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ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه العمليات ترجمة فعلية لتوجيهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لم يتول منصبه بعد، لكنه سبق وتعهد بتخفيف إجراءات إطلاق النار على الفلسطينيين.