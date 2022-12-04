بيليه يكشف تفاصيل حالته الصحية ويطمئن محبيه

وقال بيليه في بيانه: “أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء الجميع، أنا قوي ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد، أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي كله على كل الرعاية التي تلقيتها”.

نُقل بيليه البالغ من العمر 82 عاما، والذي كان في حالة صحية هشة في السنوات الأخيرة، إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، في ساو باولو، بسبب ما وصفه الأطباء بأنه “إعادة تقييم” للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ الجراحة التي أجراها في سبتمبر/ أيلول 2021 لإزالة ورم في القولون.