وصول أول سفينة حبوب من أوكرانيا إلى إثيوبيا

قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الأحد، إن أول سفينة محملة بالحبوب وصلت إلى إثيوبيا كجزء من برنامج “الحبوب من أوكرانيا”، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت التقارير أن السفينة نقلت 25 ألف طن من القمح الأوكراني إلى إثيوبيا.

في الشهر الماضي، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن المشروع الإنساني الدولي “الحبوب من أوكرانيا” سيساعد على استعادة الأمن الغذائي في أفقر البلدان، بما في ذلك إثيوبيا والصومال واليمن.

في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أطلق زيلينسكي، في أثناء زيارة رؤساء حكومات المجر وبلجيكا وليتوانيا وبولندا إلى كييف، مبادرة “حبوب من أوكرانيا”، التي تنص على أنه بحلول نهاية ربيع عام 2023، يجب أن ترسل أوكرانيا 60 سفينة على الأقل من الحبوب إلى البلدان المهددة بالمجاعة والجفاف، وهي إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال واليمن والكونغو وكينيا ونيجيريا.

أردوغان: صفقة الحبوب تظهر إمكانية الدبلوماسية في أوكرانيا

في 22 يوليو/ تموز، أبرمت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة صفقة لتوفير ممر بحري إنساني للسفن التي تنقل المواد الغذائية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

ومع ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا، إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا.