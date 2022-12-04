أسرى أوكرانيون يكشفون طرق قوات كييف لخداع عناصر الاستطلاع الروسية

كشف أسرى حرب أوكرانيون عن طرق القوات الأوكرانية لخداع قوات الاستطلات الروسية في ساحات المعارك.

وقال عدد من الأسرى في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إن القيادة الأوكرانية أجبرت المقاتلين على حفر الكثير من الخنادق، بدلاً من إطلاق النار وغيرها من التدريبات العسكرية، وذلك أملا منها خلق انطباع بوجود العديد من المواقع وعدد كبير من الأفراد العسكريين لدى قوات الاستطلاع الجوي الروسية.

وأضاف أسير الحرب سيرغي غريتساي، الذي تم استدعاؤه للتعبئة “لقد حفروا في منطقة سومي بحيث يمكن أن نرى من الجو أن هناك الكثير من المواقع… القادة هم الذين تحدثوا. وحيث كنا، لم يكن هناك أحد”.

وأوضح أن هذه المهمة مع مثل هذا التفسير تم تقديمها، على وجه الخصوص، من قبل عقيد من القوات الأوكرانية يُدعى كوزلوف، جاء من كونوتوب.

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وفقًا لغريتساي، كرر العقيد: “احفروا واحفروا واحفروا! كلما حفرنا، زادت فرص الفوز. المجرفة هي قوتك”.

أكد أسير حرب آخر يدعى، ألكسندر بافلينكو، أنهم حفروا في كثير من الأحيان. وقال: “تم نقلنا إلى المنطقة، وهناك منطقة بورينسكي في مقاطعة سومي وحفرنا خنادق في منطقة بورينسكي… كان لدينا موقع واحد على بعد نحو كيلومترين”، مضيفا أن وحدته كانت تحفر في خط الدفاع الثالث أو الرابع.