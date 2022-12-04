تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم على سفارة باكستان في كابول

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف السفارة الباكستانية في كابول يوم الجمعة الماضي، واعتبرته إسلام آباد بأنه “محاولة اغتيال” رئيس بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان.

كابول – سبوتنيك. ونقلت قناة “طلوع نيوز” الإخبارية الأفغانية عن بيان لتنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا) يتبنى فيه الهجوم على السفير الباكستاني وحراسه.

وكان مقر السفارة الباكستانية في كابول تعرض، يوم الجمعة، لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني. ولم يصب السفير بأذى لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.

وندد رئيس الوزراء الباكستاني شبهاز شريف بما وصفه بأنه “محاولة اغتيال” استهدفت رئيس البعثة الباكستانية، مطالبا بفتح تحقيق في الواقعة.

فيما أكدت الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، أن الجانب الباكستاني طمأنها بأن الهجوم الذي استهدف السفارة الباكستانية لن يؤثر على العلاقات البلدين.

هجوم مسلح على البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان

ولطالما أكدت الحكومة الحالية في أفغانستان، المشكلة من حركة طالبان، على أنها لن تسمح بتهديد أمن أي دولة انطلاقاً من أراضيها.