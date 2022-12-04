الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق بالغ من قتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الإسرائيلية

علق الاتحاد الأوروبي على مقتل 10 فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا شعوره بقلق بالغ حيال ارتفاع مستوى العنف من الجانب الإسرائيلي.

ووفقا لما نشره المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد عبّر عما وصفه بـ “القلق البالغ” إزاء هذا الأمر.

1/2 يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة. خلال الأيام الماضية وحدها، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الاسرائيلية. وكان مقتل الفلسطيني #عمار_مفلح المأساوي يوم أمس على يد أحد أفراد قوى الأمن الاسرائيلية آخر مثال على ذلك. — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) December 3, 2022

وقال: “يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، مدللا على ذلك، بقوله: “خلال الأيام الماضية وحدها، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الأسرائيلية”.

ووصف المسؤول الأوروبي طريقة قتل أحد الفلسطينيين وهو عمار مفلح بأنها مأساوية، قائلا: “كان مقتل الفلسطيني عمار مفلح المأساوي يوم أمس على يد أحد أفراد قوى الأمن الاسرائيلية آخر مثال على ذلك”.

ودعا بوينو إلى ضرورة التحقيق في هذه الوقائع التي قال إنها “غير مقبولة”، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبيها، وقال: “يجب التحقيق في هذه الوقائع غير المقبولة ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة”.

2/2 يجب التحقيق في هذه الوقائع غير المقبولة ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة. بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير استخدام القوة المميتة إلا في المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة.

البيان: https://t.co/LZgYrAvQ2M — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) December 3, 2022

ولفت إلى أن القانون الدولي يجرم هذه الأفعال ولا يبيح استخدام القوة المميتة إلا في حالة التهديد الخطير، وهي منعدمة في الحالة الإسرائيلية الفلسطينية.

وقال: “بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير استخدام القوة المميتة إلا في المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة”.