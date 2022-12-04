الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق بالغ من قتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الإسرائيلية

1/2 يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة. خلال الأيام الماضية وحدها، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الاسرائيلية. وكان مقتل الفلسطيني #عمار_مفلح المأساوي يوم أمس على يد أحد أفراد قوى الأمن الاسرائيلية آخر مثال على ذلك.
— Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) December 3, 2022
ووصف المسؤول الأوروبي طريقة قتل أحد الفلسطينيين وهو عمار مفلح بأنها مأساوية، قائلا: “كان مقتل الفلسطيني عمار مفلح المأساوي يوم أمس على يد أحد أفراد قوى الأمن الاسرائيلية آخر مثال على ذلك”.
2/2 يجب التحقيق في هذه الوقائع غير المقبولة ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة. بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير استخدام القوة المميتة إلا في المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة.
البيان: https://t.co/LZgYrAvQ2M
— Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) December 3, 2022
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