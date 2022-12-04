وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي عن عمر يقارب الـ90 عاما

توفي الإعلامي المصري مفيد فوزي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يقارب الـ90 عاما بعد صراع مع المرض.

ووفقا لما كتبه الصحفي المصري مصطفى بكري، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد توفي فوزي داخل غرفته في إحدى مشافي العاصمة المصرية القاهرة.

تم نقل جثمان الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من غرفته التي قضي فيها مايقارب الشهر ، الجو موحش داخل مستشفي الصفا بالمهندسين ، رحل الذي كانت تسميه زوجته الراحله إبنة الأقصر والإعلاميه القديره آمال العمده بالمحاور الشجاع ، ومن الغريب أن زوجته الراحل توفيت في ذات المستشفي — مصطفى بكري (@BakryMP) December 4, 2022

وقال بكري: “تم نقل جثمان الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من غرفته التي قضى فيها ما يقارب الشهر، الجو موحش داخل مستشفى الصفا بالمهندسين”.

ووصفه بكري بالمحاور الشجاع، قائلا: “رحل الذي كانت تسميه زوجته الراحله إبنة الأقصر والإعلاميه القديره آمال العمده بالمحاور الشجاع، ومن الغريب أن زوجته الراحل توفيت في ذات المستشفي”.

وكان فوزي قد عانى مؤخرا من تدهور صحي تم حجزه على إثره في المستشفى منذ شهر، حيث خضع لعملية جراحية في القلب.

ما هي تطورات الحالة الصحية للإعلامي المصري مفيد فوزي؟

وقد ولد فوزي في الـ 19 من يونيو/ حزيران لعام 1933، وذلك في محافظة بني سويف، في صعيد مصر، ثم تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل عقب تخرجه في الصحافة ومنها انتقل إلى التلفزيون المصري.

وقد اشتهر الإعلامي الراحل ببرامجه الحوارية، والتي كان أهمها برنامج حديث المدينة، حيث اكتسب شهرة واسعة بحواراته في الفن والسياسة وغيرها.

وقد حاور فوزي كبار الساسة، منهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث التقاه محاورا 4 مرات، والتقى وزراء كثيرين ورؤساء حكومات في عهد مبارك.