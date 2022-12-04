وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي عن عمر يقارب الـ90 عاما

تم نقل جثمان الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من غرفته التي قضي فيها مايقارب الشهر ، الجو موحش داخل مستشفي الصفا بالمهندسين ، رحل الذي كانت تسميه زوجته الراحله إبنة الأقصر والإعلاميه القديره آمال العمده بالمحاور الشجاع ، ومن الغريب أن زوجته الراحل توفيت في ذات المستشفي
— مصطفى بكري (@BakryMP) December 4, 2022
ووصفه بكري بالمحاور الشجاع، قائلا: “رحل الذي كانت تسميه زوجته الراحله إبنة الأقصر والإعلاميه القديره آمال العمده بالمحاور الشجاع، ومن الغريب أن زوجته الراحل توفيت في ذات المستشفي”.
وقد اشتهر الإعلامي الراحل ببرامجه الحوارية، والتي كان أهمها برنامج حديث المدينة، حيث اكتسب شهرة واسعة بحواراته في الفن والسياسة وغيرها.
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