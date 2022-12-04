إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم… صوروفيديو

أُضيئت شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية بحضور عدد من رجال الدين والمسؤولين والدبلوماسيين والمواطنين والسياح الذي جاؤوا من دول عدة.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، في كلمة له خلال الحفل: “إن رسالة الشعب الفلسطيني تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد موجهة إلى العالم بأسره بالوقوف ضد الاحتلال والظلم حتى تحقيق السلام والهدوء والاستقرار والعدل والمحبة”.

© Sputnik . Ajwad Jradat إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم © Sputnik . Ajwad Jradat

من جانبه، صرح رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا في كلمة ألقاها أمام المحتشدين في ساحة كنيسة المهد: “رسالتنا لعيد الميلاد المجيد هذا العام هي رسالة روح الميلاد التي تجمع العالم وتقرب بين شعوبه، نعم هي بيت لحم الفلسطينية بامتياز التي تجمع العالم حول رسالتها لنعطي بيت لحم وفلسطين العدل الذي تستحقه والسلام لأهلها”.

© Sputnik . Ajwad Jradat إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم © Sputnik . Ajwad Jradat

وتأتي احتفالات أعياد الميلاد لهذا العام التي أطلق عليها “روح الميلاد تجمعنا” وسط تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وتقول المواطنة نور حنضل لوكالة “سبوتنيك”: “نحن نحتاج إلى الفرح والسلام في أرض السلام، ونحتاج لنعيش بأمان في ظل ما نواجه من ظروف صعبة”، وتضيف حنان عبيد الله: “رسالتنا رسالة محبة وسلام، وكذلك رسالة عطاء إلى المحتاجين والفقراء”.