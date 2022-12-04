"مورافي"… روبوت روسي محمول للكشف عن الألغام الأرضية

تطور روسيا وسائل مختلفة للكشف عن الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات ومنها الروبوت المحمول “مورافي”.

ويتميز هذا الروبوت بدقة عالية في الكشف عن الألغام شديدة الانفجار، حسبما ذكر موقع “روس أوبورون إكسبورت” الروسي.

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ويطلق على الروبوت الروسي “مورافي” اسم “النملة” وتصل حمولته إلى 1.2 كيلوغرامات، ويتم التحكم فيه عن بعد عن طريق موجات الراديو.

ويمكن للروبوت “مورافي” الكشف عن الألغام الأرضية التي يتم نشرها تحت سطح الأرض.

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وتكمن أهمية الروبوت في قدرته على رصد الألغام الأرضية في المناطق التي يصعب الوصول إليها بوسائل كشف الألغام أخرى.

ويصل مدى الروبوت “مورافي” إلى 10 أمتار، وهو مصمم لإصدار ضوء أو صوت عند اكتشاف الألغام، بينما يقدر وزنه بـ 10 كيلوغرامات.