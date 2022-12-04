في إشارة لمسؤولية بلاده عن الهجمات على سوريا… رئيس الأركان الإسرائيلي: نجحنا في تعطيل رؤية سليماني

قال الجنرال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن رؤية القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، تم التشويش عليها بشكل كبير جدا.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن الجنرال كوخافي، أن رؤية الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، تم التشويش عليها بشكل كبير، لكنه ليس بشكل مطلق، وبأن لدى الجيش الإسرائيلي المزيد من العمل هناك، في إشارة إلى سوريا.

הרמטכ”ל כוכבי על תקיפות צה”ל בסוריה: “אנחנו מצליחים לשבש את חזון סולימאני – 80% מהציר האווירי, הימי והיבשתי לסוריה סגור הרמטית כתוצאה מהפעילות שלנו. באמצעות הפעלת הכוח הצבאי, ויכולת לתקשר עם הרוסים ובהסכמה כזו או אחרת שלהם – אנחנו יכולים להמשיך לפעול שם”@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) December 4, 2022

وأكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن 80 % من الوقت يبقى محور التهريب الجوي والبحري والبري إلى سوريا مغلقا بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية.

وجاءت تصريحات الجنرال كوخافي خلال كلمة له أمام معهد غازيت الإسرائيلي للاستخبارات، والتي أوضح خلالها أيضا أن حركة حماس مردوعة، وبأنها تختار عدم الرد بأي هجوم أو حتى المبادرة بعد أن خلق الجيش الإسرائيلي حالة ردع كبيرة في مواجهة حماس.