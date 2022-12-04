الدفاع الروسية تعلن تكبيد القوات المعادية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 6 مركبات مصفحة على محور دونيتسك في منطقة أرتيوموفسك (باخموت).

وأضاف البيان: “وعلى محور دونيتسك الجنوبي، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات لاختراق بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولكنها باءت بالفشل لتعامل القوات الروسية اليقظة على خط الجبهة، حيث تم إجبار وحدات العدو على الدخول في حقل ألغام وتم تدميرها بنيران المدفعية”.

كما باءت هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بلدة تشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية بالفشل، حيث أدت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية إلى تقهقر العدو إلى مواقعه الأصلية مع تكبده خسائر كبيرة، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 40 جنديًا، وعربة نقل جند وثلاث شاحنات صغيرة.

وصدت القوات الروسية محاولة القوات الأوكرانية الهجوم على محور كوبيانسك، حيث كبدتها خسائر بلغت أكثر من 60 عسكريا.

وعلى محور كراسني ليمان، حاول العدو باستخدام مجموعتين تكتيكيتين مهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاه مستوطنات بلوشانكا وتشيرفونوبوفكا وجيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة القصف المدفعي الروسي تم صد الهجوم ودحر العدو إلى مواقعه الأصلية.

كما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة وتم إحباط هجماتها في بلدة كريمينايا في جمهورية لوغانسك، كما تم تدمير 3 مجموعات استطلاع أوكرانيا في بلدة تشرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 80 قتيلا وجريحا من العسكريين الأوكرانيين وتم تدمير دبابة وعربة نقل جند وسيارة مصفحة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية وانفجارات تهز زابوروجيه

كام ضربت القوات الروسية نقاط الانتشار المؤقت للتشكيلات القومية الأوكرانية في منطقة ديبروف التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي منطقتي غريغوروفكا وماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطتي رادار مضادتين للبطاريات من نوع تي بي كيو 37 الأمريكية.

وفي منطقة نوفوأليكساندروفكا في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية. كما دمرت الضربات الموجهة للقوات الروسية مستودعا للنفط في منطقة تشيفتشينكوفو في مقاطعة خاركوف، حيث كانت تزود الآليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية العاملة في اتجاه كوبيانسك بالوقود.

وأسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.