إعلام محلي يتداول "نماذج لورقة التصويت" في الانتخابات التشريعية التونسية المقبلة

تداولت وسائل إعلام تونسية نماذج قالت إنها لورقة التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، والمزمع إجراؤها في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ووفقا لموقع قناة نسمة التونسية، فإن النماذج قد نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عبر صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. بيان مشترك لـ5 أحزاب تونسية يدعو لمقاطعة “مهزلة الانتخابات التشريعية” وتحتوي نماذج التصويت على “أسماء المترشحين وترتيبهم وصورهم في كافة الهيئات الفرعية والدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها”. ويظهر فيها كذلك “التنصيص على أن يختار الناخب مترشحا واحدا بوضع علامة (x) داخل المربع المخصص له”. ويتنافس المترشحون في الانتخابات المقبلة لمجلس نواب الشعب على 161 مقعد، وذلك من خلال 161 دائرة انتخابية. طالع أيضا: حركة النهضة التونسية تجدد تأكيدها مقاطعة “مهزلة الانتخابات التشريعية”

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