جماعة "أنصار الله" اليمنية تتهم واشنطن بتهديد الملاحة في البحر الأحمر

اتهمت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر من خلال تواجدها غير القانوني في المياه اليمنية.

قال نائب وزير الخارجية في “حكومة الإنقاذ الوطني” [غير معترف بها]” المشكّلة من جماعة “أنصار الله”، حسين العزي، عبر “تويتر”: “ندين ونشجب سلوك أمريكا في البحر الأحمر ونعتبر أي تواجد لها في مياهنا اليمنية عملاً غير قانوني وبلطجة وقحة من شأنها أن تستفز 40 مليون يمني”.

البحرية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة في خليج عمان كانت تحمل ذخيرة ووقود الصواريخ من إيران لليمن

وأضاف: “نحث واشنطن على احترام القوانين الدولية والامتناع التام عن تهديد الملاحة والوقف الفوري لكافة ممارساتها التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر”.

يأتي موقف جماعة “أنصار الله” غداة إعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية “اعتراض سفينة صيد تهرب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ بخليج عُمان، في الأول من كانون الأول/ديسمبر، أثناء إبحارها في خط بحري من إيران إلى اليمن”.

وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.