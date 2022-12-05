وزير خارجية البحرين: أتطلع للعمل مع نتنياهو

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إنه يتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الذي كان من بين مهندسي “اتفاقات إبراهيم”.

جاء ذلك خلال حديثه لصحفيين إسرائيليين رافقوا الرئيس يتسحاق هرتسوغ لدى زيارته البحرين اليوم، وفق ما نقلت القناة “12” الإسرائيلية.

وقال الزياني”أهنئ إسرائيل على الانتخابات الناجحة وأتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء المنتخب نتنياهو الذي كان من بين مهندسي اتفاقات إبراهيم”.

وأضاف “نعتقد أن رئيس الوزراء المنتخب نتنياهو يؤمن بالسلام والثقة في مبادئ اتفاقات إبراهيم”.

وتابع الزياني “أعتقد أن شعب إسرائيل يريد السلام وأن الحكومة ستحقق هذه التطلعات وتعمل معا من أجل أن يكون للسلام فرصة”.

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واعتبر في رده على أسئلة الصحفيين في الوفد الإسرائيلي أن “تشكيل الحكومة في إسرائيل شأن داخلي”، مضيفا “سنعمل معها في جميع الجوانب الاستراتيجية”.

وتسود مخاوف إقليمية ودولية من الحكومة التي يعكف نتنياهو على تشكيلها والتي تضم وجوها من أقصى اليمين الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، التقى الرئيس الإسرائيلي بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصره بالعاصمة المنامة.

وقال الملك إن بلاده “تؤمن بضرورة الحوار والنهج السلمي لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية”.

وأكد دعم المملكة “الثابت لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

ووصل هرتسوغ إلى المنامة في زيارة هي الأولى من نوعها للبلد الخليجي، ومنها يتوجه إلى الإمارات.