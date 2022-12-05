حراسة مشددة على جندي إسرائيلي قتل فلسطينيا في "حوارة"

خصصت الشرطة الإسرائيلية حراسة مشددة لجندي إسرائيلي قتل فلسطينيا في بلدة حوارة جنوبي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة قبل أيام، وأثار رود فعل دولية غاضبة.

وأفادت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية، بأن شرطة حرس الحدود خصصت حراسة للجندي “ح” (27 عاما) المعروف جيدا لدى الفلسطينيين في حوارة حيث يخدم هناك منذ سنوات.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي بعد مخاوف على حياته واستهدافه من قبل فلسطينيين، كما تم إحاطة أسرته بحراسة مشددة، بحسب المصدر ذاته.

בעקבות האיומים על חייו: המשטרה תצמיד אבטחה לרפ”ק ח’, שחיסל את המחבל בחווארה, ולבני משפחתו#חדשותהערב @SuleimanMas1 pic.twitter.com/ybQh2Xl02H — כאן חדשות (@kann_news) December 4, 2022

وكان فلسطينيون قد نشروا صورة للجندي المذكور، واسمه الثنائي، على مواقع التواصل الاجتماعي مع التهديد بقتله، ويقولون إنه أعدم يوم الجمعة الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، بدم بارد في حوارة، بينما يقول الإسرائيليون إن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن بحق جنود إسرائيليين قبل مقتله.

ونددت الأمم المتحدة على لسان مبعوثها للشرق الأوسط، تور وينسلاند، بمقتل مفلح وطالبت “بالتحقيق في مثل هذه الحوادث بشكل كامل وسريع، ومحاسبة المسؤولين عنها”.